У зимних Олимпийских игр-2026 появилась официальная эмблема
Презентована официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии - Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Логотип Futura (на фото справа) стал победителем голосования, набрав 74% голосов. За понравившуюся эмблему проголосовали 871 тысяча человек.
Впервые логотип Олимпиады был выбран всенародным голосованием.
Источник: pressball.by
16:41 30/03/2021
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