+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Маевский: Бельгия – фаворит, но в футболе все бывает

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский поделился ожиданиями от матча против сборной Бельгии.

— Готовимся в штатном режиме. Понятно, что играем с сильной командой. Будем стараться набрать очки. Мы понимаем, что Бельгия – фаворит, но в футболе все бывает. Настраиваемся набрать очки.

— У бельгийцев много звездных игроков. Следите за кем-то, симпатизируете?

— Я никого не выделяю. Мы играем против команды – сборной Бельгии. Там каждый футболист звезда. Кого-то выделять не имеет смысла. Я много смотрю европейский футбол и знаю – все игроки у них квалифицированные, качественные. Опасности можно ждать от любого.

— И все-таки: кто главный топ сборной Бельгии?

— Пускай будет Кевин де Брюйне.

— Знаете, какое место бельгийцы сейчас занимают в рейтинге ФИФА?

— Первое, да. Выходит, играем против лучшей команды мира. Очевидно, на первый план выйдет организация, дисциплина, физическая подготовка. Ну и, конечно, нельзя отсиживаться в обороне. Если будем отсиживаться в обороне – это не принесет ничего. Нужно контратаковать, искать шансы в нападении. Игра на ничью бесперспективна.

— Будем играть на победу?

— Будем играть на положительный результат. Какой он будет не могу сказать, – сказал Маевский.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]