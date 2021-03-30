Год назад весь мир болел за "Слуцк". А что сейчас?

Беларусь оказалась одной из нескольких стран мира, где первая волна ковида не помешала проведению национальных чемпионатов, среди которых высшая лига, пожалуй, была сильнейшей, пишет Трибуна.





Фанаты со всего мира, изголодавшиеся по футболу, стали смотреть матчи и создавать международные фан-клубы беларусских команд. Среди таких сообществ самой популярной стала страница FK Slutsk Worldwide, которую основали на Facebook несколько жителей австралийского города Аделаида.





Выделило «Слуцк» среди конкурентов по «вышке» то, что в английском написании слово Slutsk созвучно со slut (девушка легкого поведения). Так у клуба из беларусского городка появились тысячи поклонников в соцсетях, и многие СМИ писали о феномене «Слуцка», внезапно возглавившего при такой поддержке турнирную таблицу.





С тех пор многое изменилось. Топовый футбол давно вернулся на стадионы и телеэкраны, во многих странах полным ходом проводят вакцинацию от коронавируса, а «Слуцк» после бодрейшего старта еле-еле (да еще со скандалом) удержался от вылета во второй дивизион.





Как все эти события переживали иностранные фанаты «сахарной» команды? И как сейчас они смотрят на популярность времен начала пандемии? Вот их истории.





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«С названием «Слуцка» было связано много забавных шуток»

Люк Уимсхерт (22 года, Австралия)





Год назад про фан-клуб «Слуцка» мне рассказали друзья. Я присоединился к группе в Facebook, и вся эта тема стала набирать популярность. Всё начиналось с небольшого числа подписчиков, затем группа начала быстро расти и превратилась в тот фан-клуб, каким мы его знаем. Вообще я очень люблю футбол. Из английских клубов мне нравится «Ливерпуль», в Лиге Чемпионов я слежу за мюнхенской «Баварией», в австралийском чемпионате – за клубом «Аделаида Юнайтед».





В любом случае, я уже привык вставать в сумасшедшую рань, чтобы смотреть матчи «Ливерпуля», так что мне не было сложно проснуться и посмотреть игру беларусской высшей лиги. Тогда, год назад, по всему миру отменяли спортивные соревнования, у нас не было других развлечений, кроме беларусского футбола. А еще с названием «Слуцка», конечно, было связано много забавных шуток :). Да и фан-клуб создали ребята из Южной Австралии, поэтому много кто отсюда подписывался на него.





Когда следишь за тем, что происходит со «Слуцком», немного мешает языковой барьер. Хотя нам со временем удалось наладить контакт с представителями клуба, и мы много общаемся с ними по-английски, что прекрасно. Несколько месяцев назад я даже сделал через [экс-игрока команды] Артема Сердюка большой заказ шарфов и футболок с символикой «Слуцка».





Я все еще поддерживаю связь с командой и до сих пор время от времени смотрю игры «Слуцка». Хотя сейчас это немного сложно – другие лиги вернулись, жизнь возвращается в нормальный ритм. В Южной Австралии много чего происходит: стадионы могут посещать до 40 тысяч человек – в некоторых регионах Австралии даже нет настолько больших арен, проходят мероприятия, фестивали. Вакцинация пока еще не получила массового характера, прививки получают медработники и люди из категорий риска. Но Австралия окружена океаном, это, в сущности, остров, поэтому тут можно легко контролировать границы и не допускать новые вспышки ковида.









Думаю, матчи «Слуцка», вне зависимости от результата, давали нам возможность как-то развлечься во время пандемии, поэтому у нас не было каких-то особых ожиданий. Но, мне кажется, то, что они остались в высшей лиге, само по себе стало большой победой, а ведь команда еще и смогла добраться до конца сезона-2020, несмотря на финансовые проблемы. Такое стоит отпраздновать.





Мне бы хотелось как-нибудь приехать в Беларусь. Думаю, было бы интересно посетить Россию – это довольно симпатичная страна. В таком случае можно было бы и заглянуть в Беларусь.





Мы сидели дома и понимали, что попадаем в заголовки беларусских новостей» Энди Баханья (25 лет, США)





Когда я узнал про «Слуцк», был рад, что наконец-то появился футбольный клуб, за которым можно следить. Я большой фанат футбола, и в то время мне его очень не хватало. Тогда все лиги остановились, и беларусская высшая лига оказалась самым захватывающим и престижным чемпионатом в мире.





Я нашел фан-клуб «Слуцка» в Facebook и почувствовал, что отлично впишусь в эту компанию. Еще меня привлекло то, что один из цветов «Слуцка» – синий, мне он очень нравится. Я болею за команды, которые выступают под этим цветом – в США это «Нью-Йорк Сити», в Англии – «Брайтон». Поэтому для меня не было проблемой поддержать еще один такой клуб.





Помню, что вначале мне приходилось вставать безумно рано, чтобы посмотреть некоторые игры. Но я уже привык к этому, потому что поддерживаю команду из Европы. А вот некоторые другие ребята из группы пропускали все игры, потому что для них это было слишком рано :).





Думаю, все мои друзья знают, что я пишу песни про свои любимые команды. И когда меня добавили в группу «Слуцка», друзья мне предложили написать песню и про этот клуб. Я согласился и подумал – какую самую простую и забавную песню я могу написать?





Не ожидал, что людям песня так понравится и что она станет гимном клуба, это было невероятно. Мы сидели дома из-за пандемии и понимали, что попадаем в заголовки беларусских новостей. Замечательное чувство в те времена, которые для многих людей оказались тяжелыми.





Сейчас в Нью-Йорке пандемия идет на спад, потому что началась вакцинация. На днях я получу свою вторую дозу вакцины, хочу после этого отправиться в путешествие. Знаю, что когда-нибудь обязательно посещу Беларусь, потому что мой лучший друг родом из Латвии и говорит по-русски. Когда в прошлом году началась вся эта тема со «Слуцком», он был очень рад за меня, и сейчас постоянно говорит о том, что нам надо съездить в Беларусь.





Команда прислала мне шарф, подписанный всеми игроками, и он висит в моей комнате. У меня никогда не было шарфов, подписанных всеми футболистами команды. Тем более это исторический шарф «Слуцка» 2020 года – думаю, в будущем он будет стоить очень много. Даже если нет, мне приятно владеть такой уникальной вещью. Еще у меня есть несколько клубных маек и постельное белье с символикой «Слуцка».





Забавно, что в начале пандемии «Слуцк» оказался одной из немногих команд, на которые можно было делать ставки, причем он не был в фаворитах. Ты мог поставить на «Слуцк» 100 долларов и выиграть 400-500, и со мной все так и было много раз :). Так что я покупал атрибутику «Слуцка», чтобы выразить благодарность клубу, ведь без них у меня бы не было этих денег.





Для многих людей болеть за «Слуцк» было просто чем-то забавным, но для меня это команда, чья символика есть на моем постельном белье. Каждую ночь я засыпаю, глядя на символ «Слуцка», и я написал песню, которую знают многие фанаты.





Я знаю многих игроков в этой команде, и я всегда буду их поддерживать. Для меня это все не шутка. Это не просто команда, которая помогла мне пережить 2020 год, – это клуб, к которому у меня очень личное отношение. Поэтому было очень трудно следить за тем, какие результаты команда показывала во второй половине прошлого сезона, тем более что я в Нью-Йорке не мог ничем помочь клубу.





Было понятно, что, когда вернутся большие лиги, люди начнут забывать «Слуцк». Но меня, на самом деле, удивляет, как много фанатов до сих пор есть у команды. Когда я предложил в группе заказать оптом футболки в Нью-Йорк, нашлось много людей, которые захотели их купить. Да, команда играет уже не с такой энергией, как в прошлом году, и фанатов не так много, но до сих пор есть те, кто следит за клубом. И если «Слуцк» пробьется в Лигу Чемпионов, весь мир снова обратит на клуб свое внимание :).









«Думаю, «Слуцк» навсегда останется в моем сердце»

Дэнни Гуд (32 года, Великобритания)





Я слежу за разными видами спорта, но футбол мне нравится больше всего. В Англии я болею за «Саутгемптон», а еще за «Дорчестер Таун» – это команда из седьмого дивизиона, я пишу колонку в их программках на домашние игры. Живу в нескольких часах езды от них, но вырос недалеко от Дорчестера, поэтому поддерживаю эту команду.





Когда в Великобритании объявили карантин из-за ковида, тут вообще не было матчей, все было отменено. Я хотел посмотреть футбол и начал искать, есть ли хоть какая-то страна, где до сих пор продолжают играть. Выяснил, что футбол остался в Беларуси, выбрал для себя рандомную беларусскую команду, ей оказался «Слуцк», и стал искать страницы клуба в Интернете. Увидел, что на Facebook есть много людей, которые тоже болеют за «Слуцк», и присоединился к группе. В прошлом сезоне все игры транслировались на YouTube, поэтому было легко за ними следить. Сейчас там уже нет трансляций, и я смотрю игры «Слуцка» в основном через сайты букмекеров.





Раньше я никогда не смотрел беларусский футбол, поэтому, когда я начал следить за вашим чемпионатом, меня приятно удивило качество игры. В «Слуцке» есть как хорошие беларусские игроки, так и качественные африканские футболисты. У игроков отличная физическая подготовка, и они играют в хорошем темпе, то есть матчи немного похожи на английский футбол. Начало прошлого сезона было захватывающим – «Слуцк» возглавлял турнирную таблицу и показывал прекрасные результаты. Но вторая половина сезона оказалась довольно сложной. Здорово, что клуб сделал несколько подписаний перед новым сезоном, и пока они выглядят неплохо.





Когда в августе прошлого года в Беларуси начался политический кризис, ребята в группе писали об этом, спрашивали, все ли в порядке у беларусских участников группы. Также в британских газетах несколько раз писали про ваши протесты. У британцев создалось впечатление, что [Александр] Лукашенко не позволяет осуществить в стране честное голосование на выборах и создать настоящую демократию, а когда люди пытаются оспорить его действия, он использует полицию, чтобы остановить протесты.





Сейчас в Великобритании проходят матчи только первых пяти лиг. Игры идут без зрителей, поэтому я смотрю английский футбол только по телевизору. У нас было два общенациональных карантина, и между ними, где-то в ноябре, у меня была возможность сходить на матчи «Дорчестера».





То время, когда начался карантин и весь спорт остановился, было очень сложным. Думаю, «Слуцк» навсегда останется в моем сердце и в моей футбольной жизни, потому что когда мне был нужен футбол, «Слуцк» дал мне его. А еще у клуба есть хорошее онлайн-сообщество фанатов, которые до сих пор смотрят все игры и обсуждают их. Я сам смотрю каждый матч. Мы с друзьями планируем следующим летом, примерно в июле, приехать в Беларусь и побывать на матчах «Слуцка».





«Матчи «Слуцка» помогали мне отвлечься от хаоса, который происходил вокруг меня»

Альфирио Дельгадо-Риос (33 года, США)





Я очень люблю футбол, потому что мои родители родом из Парагвая, а там футбол – часть культуры. Я болею за парагвайский клуб «Олимпия» из Асунсьона, а еще работаю младшим тренером в любительской команде воскресной лиги. Кстати, у этой команды те же цвета формы, что и у «Слуцка», и это одна из причин, почему я полюбил этот беларусский клуб.





Когда началась пандемия, матчи MLS отменили. Я к тому же потерял работу – трудился помощником повара в ресторане, а еще мои занятия в колледже перевели в онлайн-формат, то есть я лишился любого общения с людьми, помимо своей семьи. Это сводило меня с ума.





У нас есть тусовка фанатов клуба «Нью-Йорк Сити», и мой друг Энди Баханья как-то посоветовал нам всем узнать побольше про беларусский чемпионат, тем более что там была команда с потрясающим названием, которая к тому же возглавляла таблицу. Тогда «Слуцк» действительно был одним из лидеров, и его матчи меня очень поддержали. Они помогали отвлечься от хаоса, который происходил вокруг меня, и от вещей, которые я не мог контролировать.





В начале прошлого сезона «Слуцк» показывал классную игру, и это меня очень радовало. Их стиль игры выглядел зрелищно, я был в восторге от нападения, от игры Мухаммеда Умара Балы и Артема Сердюка. Еще мне очень нравилось, что команда много играет в контратаке и вообще способна к быстрым действиям на поле. Но во второй половине сезона «Слуцк» стал играть чуть менее активно – думаю, это было связано с определенными сложностями внутри клуба.





Почему я до сих пор болею за «Слуцк»? Думаю, для меня, Энди и наших друзей все это стало чем-то личным. «Слуцк» – команда топового дивизиона, но мы чувствуем, что клуб больше заботится о своих фанатах, чем многие западные команды. Например, очень здорово, что Энди смог связаться с Артемом Сердюком и заказать с его помощью футболки в США.





Мне кажется, потрясающе, что фанаты тоже смогли сделать свой вклад в жизнь клуба, хотя многие из них и стали следить за «Слуцком» только из-за его названия. Мы с женой хотим приехать в Беларусь, потому что команда действительно поддержала нас своей игрой во время пандемии. Было бы здорово увидеть их игру вживую, надеюсь, в этом году клуб покажет лучшие результаты.





Я читаю новости о том, что сейчас происходит в Беларуси, и как почти 30 лет вашим «президентом» является [Александр] Лукашенко. Это напоминает мне историю Парагвая, где «президент» [Альфредо Стресснер] тоже управлял страной 35 лет, пока его не отстранили от власти. Думаю, править столько лет – это слишком долго, в таком случае в стране появляется диктатура.









«Было бы здорово, если бы клуб повесил на стадионе сербский флаг»

Велько Богичевич (21 год, Босния и Герцеговина)





Я большой фанат «Црвены Звезды», и до пандемии часто бывал на стадионе. Раньше слышал о таких беларусских клубах, как БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо». Тем более что в БАТЭ раньше играли футболисты, которые сейчас выступают за «Црвену» – Мирко Иванич и Неманя Милунович, а сейчас в БАТЭ играет Неманя Милич, перешедший из «Црвены». Так что я хоть и не знал до пандемии о «Слуцке», все же что-то слышал о беларусских клубах.





Когда фан-клуб «Слуцка» в Facebook набирал популярность, я прочитал статью о нем и тоже добавился в группу. Тогда не было никаких других лиг, я сидел дома без работы и смотрел футбол. А еще мне понравились шутки про название клуба :). Думаю, когда я впервые увидел матч «Слуцка», мне показалось, что в Сербии и Беларуси играют в футбол примерно одинакового качества.





Босния, где я живу, разделена на два региона – Республика Сербская и Федерация Босния и Герцеговина. В каждом из регионов правительства сами принимают решение о карантине, и в Республике Сербской, где я живу, сейчас полный локдаун. У нас играют только первые лиги в Боснии и Сербии.





Фанатов на стадион не пускают, думаю, последний раз я был на матче «Црвены» год назад. Массовой вакцинации у нас пока нет, потому что люди не доверяют правительству и не верят, что вакцины качественные. Президент и министры публично признали, что в июне прошлого года они солгали о количестве инфицированных, чтобы провести выборы, в которых оппозиция не участвовала.





Думаю, в Беларуси сейчас происходит то же самое – людям больше не нравится [Александр] Лукашенко. Если я правильно помню, все началось после выборов. Еще я знаю, что некоторые оппозиционные лидеры сейчас в тюрьме, и это ужасно, а еще из-за всего происходящего многие футбольные фанаты не посещают матчи.





Президент Сербии [Александар Вучич] – тоже автократ, здесь нет демократии. К сожалению, не слышал о том, чтобы кто-нибудь из сербских политиков публично поддержал беларусские протесты, и это показывает, какая у нас ситуация в стране.





Сейчас есть возможность смотреть большой европейский футбол, ту же АПЛ или Лигу чемпионов, но иногда скучно следить только за топовыми лигами. Мне нравится смотреть, как играют маленькие клубы. «Слуцк» хорошо выступал в начале прошлого сезона, но потом у команды начались проблемы.





Думаю, сейчас у нас лучший состав, чем тогда, и мы должны остаться в лиге, тем более что там есть много команд такого же уровня. Хотя если посмотреть на Transfermarkt профили игроков «Слуцка», видно, что это одна из самых недорогих команд в лиге.





Мне бы хотелось когда-нибудь приехать в Слуцк и посмотреть игру клуба на новом стадионе. Было бы здорово, если бы клуб повесил там сербский флаг в честь православных братьев-сербов :). Но мне не нравится, что у «Слуцка» нет своего сайта, где можно было бы купить футболки и прочую атрибутику. Думаю, многим людям это было бы интересно.