Генменеджер минского "Динамо": к Шаранговичу я достаточно критично относился. Не ожидал от Егора такого прорыва
Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович прокомментировал выступление белорусского форварда "Нью-Джерси" Егора Шаранговича в НХЛ.
- Сейчас у Егора Шаранговича хороший айстайм в НХЛ, вы видели в нем потенциал, пока он играл в "Динамо"?
- Я достаточно критично относился. Это мое субъективное мнение. И не ожидал от Егора такого прорыва. Единственное, что он, конечно же, выделялся, — цитирует Парфимовича Hockey.by со ссылкой на ОНТ.
09:27 30/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение