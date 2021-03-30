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Лионель Месси признан лучшим игроком первой четверти 2021 года по версии CIES

Второе и третье места делят Роберт Левандовски и Жоржиньо

Лионель Месси, Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим футболистом первой четверти 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), пишет sportarena.by.

В рейтинг вошли футболисты, которые провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут с 1 января 2021 года.

Месси провел на поле отыграл 998 минут, его коэффициент — 92,5 из 100.

Второе и третье места с равным результатом достались форварду Баварии Роберту Левандовски (1106 минут) и хавбеку Челси Жоржиньо (799 минут). Рейтинг обоих футболистов — 89,5.

Барселона Лионеля Месси располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги с 62 очками. 5 апреля каталонцы сразятся с Вальядолидом.
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