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Как Ивулин подписался с «Крумкачамi»: привет Базанову из Орши, жесткая встреча от партнеров и меньше ста баксов по контракту

Первая серия первого реалити белфутбола.


На канале «ЧестнОК» стартует большая премьера – первый реалити-сериал про белфутбола под названием «А Саша выйдет?». Если коротко, весной журналист Tirbuna.com Александр Ивулин решил исполнить свою детскую мечту и стать настоящим футболистом. Блогер кардинально изменил свою жизнь и подписал профессиональный контракт с «Крумкачамі». Его начинание поддержали многие топы отечественного спорта. 

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Таким решением Ивулин запустил сериал, в котором покажет всю правду о внутренней кухне беларусского футбольного клуба. В понедельник он отправился на сборы «воронов» в Тихиничи. В этот же день на «ЧестнОК» (подпишись на канал, чтобы не пропустить новую серию) вышел первый эпизод сериала. В нем Ивулин рассказывает о своем футбольном бэкграунде, дичи с полями в родной Орше (привет Владимиру Базанову), проходит медобследование, заключает контракт меньше чем на $100 в месяц, получает напутствие от ведущего аналогичного проекта «Футболист» украинца Дмитрия Поворознюка и попадает под жесткий коридор в «Крумкачах». 

Ну что? Вперед!
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