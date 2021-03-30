



На канале «ЧестнОК» стартует большая премьера – первый реалити-сериал про белфутбола под названием «А Саша выйдет?». Если коротко, весной журналист Tirbuna.com Александр Ивулин решил исполнить свою детскую мечту и стать настоящим футболистом. Блогер кардинально изменил свою жизнь и подписал профессиональный контракт с «Крумкачамі». Его начинание поддержали многие топы отечественного спорта.





«Слышал, что оршанская школа футбола очень даже топ». Как интернет отреагировал на трансфер Ивулина в «Крумкачы»





Таким решением Ивулин запустил сериал, в котором покажет всю правду о внутренней кухне беларусского футбольного клуба. В понедельник он отправился на сборы «воронов» в Тихиничи. В этот же день на «ЧестнОК» (подпишись на канал, чтобы не пропустить новую серию) вышел первый эпизод сериала. В нем Ивулин рассказывает о своем футбольном бэкграунде, дичи с полями в родной Орше (привет Владимиру Базанову), проходит медобследование, заключает контракт меньше чем на $100 в месяц, получает напутствие от ведущего аналогичного проекта «Футболист» украинца Дмитрия Поворознюка и попадает под жесткий коридор в «Крумкачах».





Ну что? Вперед!