Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами, Азаренко проиграла

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (восьмая ракетка мира) успешно преодолела 1/8 финала турнира в Майами, одолев победив представительницу Чехии Маркету Вондроушову (20).





За один час 9 минут Соболенко отдала сопернице лишь три гейма – 6:1, 6:2.





Арина совершила четыре брейка, пять эйсов, трижды ошиблась при подаче, пишет Sputnik. Таким образом, счет личных встреч спортсменок стал равным - 2:2.









Следующей соперницей Соболенко станет первая мирового рейтинга WTA Эшли Барти из Австралии, которая в 1/8 финала победила белоруску Викторию Азаренко (15) - 6:1, 1:6, 6:2.





В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс уступили проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп/Ангелика Кербер - 5:7, 5:7.





Турнир в Майами финиширует 3 апреля. Его призовой фонд составляет 3,2 миллиона долларов.