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Лучший вратарь XXI века может покончить с футболом в этом году

Джанлуиджи Буффон ранее заявлял о желании покинуть "Ювентус" из-за недостатка игрового времени: за почти два сезона голкипер сыграл в 14 матчах, в которых пропустил 12 голов.

Фото: РИА Новости

Легендарный итальянский вратарь Буффон, которому в январе стукнуло 43, уйдет из "Старой синьоры" в мае этого года, пишет Sputnik со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Кипер снова жалуется на дефицит игрового времени. Сейчас Буффон заинтересован в том, чтобы перейти в клуб с большими амбициями и где ему будут давать играть. Если не удастся найти хороший вариант для продолжения карьеры, итальянец уйдет из футбола. Любопытно, что Джанлуиджи на два года старше главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло, с которым он вместе играл за клуб.

Ранее вратарь признавался, что хочет завершить карьеру в "Парме", с которой начинал в 1991 году восхождение в большой футбол. Сделать это игрок планировал сразу после окончания сезона-2022/23.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года с перерывом на сезон в 2018-2019 годах в ПСЖ. В феврале 2021-го Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала 43-летнего итальянца лучшим вратарем XXI века.
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