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Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице»

36-летний нападающий Андрей Костицын покидает чешский «Динамо-Пардубице».

Об этом сообщил главный тренер команды Рихард Крал, пишет by.tribuna.com

Костицын-старший присоединился к «Динамо» зимой и в 12 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) очков. В плей-офф чешской экстралиги белорус провел 8 поединков, в которых отметился 8 (4+4) результативными баллами.

Сезон-2020/21 Костицын начинал в КХЛ. В 24 встречах за «Нефтехимик» форвард заработал 10 (2+8) очков.
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