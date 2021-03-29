+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Кадыров тоже любит своих силовиков - раздал бойцам своего клуба "мерседесы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат".

фото ТАСС

Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей, пишет svoboda.org

Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.

За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".

Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016-го – начале 2017 года он руководил массовыми казнями в республике.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]