Единственным выжившим при авиакатастрофе на Аляске, в которой погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, стал десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило Чешское радио.





Отмечается, что Хорват находится в отделении реанимации больницы города Анкоридж. Его состояние тяжелое, но, согласно данным медиков, уже стабильное и не вызывает опасений.





Крушение вертолета, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, произошло в субботу около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, расположенного примерно в 120 км от Анкориджа. Спасатели прибыли на место трагедии только через три часа. Живым они обнаружили лишь Хорвата. Пассажиры планировали спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолета.





Как сообщалось, в результате авиакатастрофы, которая произошла неподалеку от города Бьютт в штате Аляска, погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.



