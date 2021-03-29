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В авиакатастрофе на Аляске выжил десятикратный чемпион Чехии по сноуборду

Давид Хорват был единственным выживщим при крушении вертолета, во время котрого погибли пять человек, в том числе самый богатый человек Чехии.

Единственным выжившим при авиакатастрофе на Аляске, в которой погиб чешский мультимиллиардер Петр Келлнер, стал десятикратный чемпион Чехии по сноуборду Давид Хорват. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщило Чешское радио.

Отмечается, что Хорват находится в отделении реанимации больницы города Анкоридж. Его состояние тяжелое, но, согласно данным медиков, уже стабильное и не вызывает опасений.

Крушение вертолета, на борту которого находились пилот и пять пассажиров, произошло в субботу около 19:00 по местному времени в районе ледника Кник, расположенного примерно в 120 км от Анкориджа. Спасатели прибыли на место трагедии только через три часа. Живым они обнаружили лишь Хорвата. Пассажиры планировали спуститься с ледника на лыжах, спрыгнув с вертолета.

Как сообщалось, в результате авиакатастрофы, которая произошла неподалеку от города Бьютт в штате Аляска, погиб чешский миллиардер Петр Келлнер.

Напомним, ранее, вертолет Eurocopter AS50 по неизвестным причинам упал вечером в субботу, 27 марта, пишет telegraf.by
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