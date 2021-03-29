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Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы на четыре года за допинг

Двукратные чемпионы Европы, тяжелоатлеты Олег Чен и Давид Беджанян уличены в нарушении антидопинговых правил.


Об этом 28 марта сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики. Спортсмены дисквалифицированы на четыре года.

В июне 2020 года оба спортсмена сдали положительные пробы на допинг, аналогичный результат показали и анализы трехкратной чемпионки Надежды Евстюхиной – в их организме было обнаружено вещество из группы анаболических стероидов.

Тогда Федерация сообщила о том, что спортсмены уже отстранены от каких-либо соревнований с августа 2019 года из-за другого нарушения, сообщает РИА Новости.
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