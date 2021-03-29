Елена Левченко во втором матче после камбэка стала MVP и помогла "Панатинаикосу" разгромить "Элефтерию"
Белорусская звездная центровая Елена Левченко, пропустившая два года из-за травмы, помогла "Панатинаикосу" на выезде разгромить "Элефтерию" в матче 5-го тура женского чемпионата Греции — 82:53. Левченко, набравшую 19 очков, сделавшую девять подборов, четыре передачи и два блок-шота, признали MVP поединка.
Встреча стала для центровой лишь второй после возвращения на площадку.
"Панатинаикос" идет вторым в таблице, пишет Прессбол, уступая "Олимпиакосу" по дополнительным показателям.
Элефтерия — Панатинаикос — 53:82 (19:31, 13:26, 13:13, 8:12)
08:56 29/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение