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Елена Левченко во втором матче после камбэка стала MVP и помогла "Панатинаикосу" разгромить "Элефтерию"

Белорусская звездная центровая Елена Левченко, пропустившая два года из-за травмы, помогла "Панатинаикосу" на выезде разгромить "Элефтерию" в матче 5-го тура женского чемпионата Греции — 82:53. Левченко, набравшую 19 очков, сделавшую девять подборов, четыре передачи и два блок-шота, признали MVP поединка.

 
Встреча стала для центровой лишь второй после возвращения на площадку.

"Панатинаикос" идет вторым в таблице, пишет Прессбол, уступая "Олимпиакосу" по дополнительным показателям.

Элефтерия — Панатинаикос — 53:82 (19:31, 13:26, 13:13, 8:12)
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