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Белорусские дзюдоисты остались без наград на турнире серии Большого шлема в Тбилиси, но заработали баллы в олимпийский рейтинг, сообщает Sputnik.





Лучший результат среди белорусских парней показали Александр Ваховяк и Егор Кухаренко (весовая категория свыше 100 килограммов). Они дошли до 1/8 финала, но потерпели поражение. Тем не менее, спортсмены заработали по 160 пунктов в олимпийский рейтинг.





Титулованная белоруска Марина Слуцкая (свыше 78) в четвертьфинале проиграла португальской спортсменке Рошель Жезус Нуньес, позже в утешительном противостоянии с израильтянкой Раз Хершко она также не смогла одержать верх. Итоговое место - седьмое и плюс 260 баллов в олимпийский рейтинг.





Стоит отметить, что Слуцкая завоевывала бронзовые (2016 и 2019 годы), серебряную (2018) и золотую медали (2017) турнира в Тбилиси.





Другие белорусские дзюдоисты Дмитрий Шершань (66), Ксения Данилович (52) и Ульяна Миненкова (57) проиграли свои первые поединки.





Следующие состязания, на котором белорусы выступят, станет турнир серии Большого шлема в Анталии (1-3 апреля).





Первая неудача и успех





До этого белорусские дзюдоисты неудачно начали год, выступив на турнире серии "Мастерс" (11-13 января) в Дохе. Первый успех к ним пришел на состязаниях серии Большого шлема в Тель-Авиве в конце февраля.





Первую награду в копилку национальной команды Беларуси принес Дмитрий Миньков, завоевавший серебро в весовой категории 66 килограммов. На третью ступень пьедестала почета поднималась Слуцкая.





Белорусской команде еще предстоит выступить на турнирах серии Большого шлема в Ташкенте, Анталии и Париже, а также на чемпионате Европы в Португалии и мировом форуме в Венгрии. После этих состязаний завершится олимпийский отбор.



