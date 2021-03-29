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Белорусские дзюдоисты потерпели неудачу на турнире серии Большого шлема

Престижные соревнования по дзюдо стали уже третьим крупным форумом для белорусских спортсменов в 2021 году.

© Photo : Instagram / slutskayamaryna

Белорусские дзюдоисты остались без наград на турнире серии Большого шлема в Тбилиси, но заработали баллы в олимпийский рейтинг, сообщает Sputnik.

Лучший результат среди белорусских парней показали Александр Ваховяк и Егор Кухаренко (весовая категория свыше 100 килограммов). Они дошли до 1/8 финала, но потерпели поражение. Тем не менее, спортсмены заработали по 160 пунктов в олимпийский рейтинг.

Титулованная белоруска Марина Слуцкая (свыше 78) в четвертьфинале проиграла португальской спортсменке Рошель Жезус Нуньес, позже в утешительном противостоянии с израильтянкой Раз Хершко она также не смогла одержать верх. Итоговое место - седьмое и плюс 260 баллов в олимпийский рейтинг.

Стоит отметить, что Слуцкая завоевывала бронзовые (2016 и 2019 годы), серебряную (2018) и золотую медали (2017) турнира в Тбилиси.

Другие белорусские дзюдоисты Дмитрий Шершань (66), Ксения Данилович (52) и Ульяна Миненкова (57) проиграли свои первые поединки.

Следующие состязания, на котором белорусы выступят, станет турнир серии Большого шлема в Анталии (1-3 апреля).

Первая неудача и успех


До этого белорусские дзюдоисты неудачно начали год, выступив на турнире серии "Мастерс" (11-13 января) в Дохе. Первый успех к ним пришел на состязаниях серии Большого шлема в Тель-Авиве в конце февраля.

Первую награду в копилку национальной команды Беларуси принес Дмитрий Миньков, завоевавший серебро в весовой категории 66 килограммов. На третью ступень пьедестала почета поднималась Слуцкая.

Белорусской команде еще предстоит выступить на турнирах серии Большого шлема в Ташкенте, Анталии и Париже, а также на чемпионате Европы в Португалии и мировом форуме в Венгрии. После этих состязаний завершится олимпийский отбор.
дзюдо, Беларусь
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