



Я записалась на экзамен B1 по эстонскому языку, чтобы проверить свои знания. На экзамене были очень сложные вопросы, и я боялась, что провалюсь. Однако, к моему удивлению, я набрала 95% возможных баллов и очень довольна, — прокомментировала она результаты в интервью Soccernet.ee.

Родившаяся в Минске Щербаченя переехала в Эстонию в 2016 году, чтобы выступать за "Пярну". С 2019 года нападающая белорусской сборной играет за "Вапрус", а также тренирует за границей молодежь, пишет "Прессбол"



