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УЕФА планирует допустить не менее 9 тысяч болельщиков на финал ЛЧ в Стамбуле

УЕФА планирует, что финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле пройдет в присутствии как минимум 9 тысяч зрителей.

Предполагается, что посетить финал смогут болельщики обоих клубов, дошедших до решающего матча, пишет by.tribuna.com

Ранее была разработана система интеллектуального доступа, предусматривающая продажу непередаваемых билетов болельщикам через мобильные устройства, что должно снизить риск распространения коронавируса. 

Как сообщает Daily Mail, окончательное решение относительно посещаемости матча и допуска иностранных болельщиков в Турцию будет принимать правительство страны, но в УЕФА надеются на положительное решение вопроса. 

Олимпийский стадион Ататюрка вмещает 75 415 человек. УЕФА также рассчитывает, что итоговую посещаемость можно будет увеличить до 30 или 50%.

Стадион в Стамбуле должен был принимать прошлогодний финал Лиги чемпионов, но на фоне вспышки коронавируса решающие матчи турнира были перенесены в Лиссабон.
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