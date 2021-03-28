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Дулуб о контракте Ивулина: это не эксперимент. Это хорошее начинание

Главный тренер "Крумкачоў" Олег Дулуб прокомментировал подписание контракта с известным блогером и журналистом Александром Ивулиным.


— Прокомментируйте резонансное подписание Александра Ивулина. Как восприняли эту идею?

— Я так скажу: это не эксперимент. Это хорошее начинание. Мне очень понравился украинский проект Дмитрий Поворознюка "Футболист". Я не все серии смотрел, но некоторые. Очень понравилось. Там показывается жизнь команды изнутри. Потому что обычно болельщики видят только изнанку: вышли, сыграли, ух ты, молодцы! И всё. А как это достигается? Когда ты показываешь, каким трудом это все дается и что это вообще живые люди, а не роботы, у них есть свои эмоции… Словом, мне очень понравилось. И когда Саша Ивулин обратился, я согласился. Единственное, понимаю, насколько ему будет тяжело в ближайшие две недели. Но, надеемся, что у него все будет нормально.

— Если смотреть объективно, есть ли у него шанс дебютировать в официальном матче?

— Думаю, есть. Чисто объективно. Молодой парень, когда-то занимался футболом. В свое время в "Крумкачах" в 2015 году в концовках матчей на поле выходил Антон Шунто. Он был вратарем, но выходил на позицию центрального нападающего. Там он точно игры не испортил. Футболисты уже спрашивали по поводу позиции Ивулина. Ответил: "В процессе". Найдем позицию. В первую очередь мне нравится сам этот проект, который должен популяризировать футбол, — приводит слова специалиста официальный сайт "воронов".
pressball.by
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