"Барселона" поборется за Лукаку













По информации источника, каталонцы в поисках нападающего, а 27-летний Лукаку удовлетворяет запросам руководства "сине-гранатовых".





Форвард "Интера" Ромелу Лукаку привлек внимание топ-клубов в нынешнем сезоне, в котором он в 34 матчах забил 25 голов. Согласно статистическим данным, он в среднем забивает гол каждые 3,4 удара в Серии А.





Бельгийцем также интересуются английские "Манчестер Сити" и "Челси".