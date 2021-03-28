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"Барселона" поборется за Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку попал в трансферный список испанского футбольного клуба "Барселона", пишет Calciomercato.




По информации источника, каталонцы в поисках нападающего, а 27-летний Лукаку удовлетворяет запросам руководства "сине-гранатовых".

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку привлек внимание топ-клубов в нынешнем сезоне, в котором он в 34 матчах забил 25 голов. Согласно статистическим данным, он в среднем забивает гол каждые 3,4 удара в Серии А.

Бельгийцем также интересуются английские "Манчестер Сити" и "Челси".
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