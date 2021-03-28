«Каждый раз видя такую новость, я вспоминаю слова одного хоккейного специалиста, которые были сказаны в начале 2000-х по телевизору, когда только начинали строить ледовые дворцы в нашей стране. «Сейчас мы построим арены, создадим на их базе спортивные школы и максимум через 10 лет у нас будет большой выбор игроков для нашей национальной сборной». Прошло 10 лет, и они начали раздавать паспорта канадцам перед домашним чемпионатом мира! Сейчас уже прошло 20 лет с тех времен, но большого выбора игроков мирового класса так и не появилось.





В эту тему я вспоминаю анекдот с сайта tut.by, который я прочитал очень давно.





У мужчины спрашивают:





– Почему вы не смотрите новости по телевизору?





– А зачем? Разве там есть, что-то новое? Если я включу телевизор через 10 лет, например, то там будут те же люди, говорить тоже самое, и опять в будущем времени.





Но мой пост не об этом, а о теме натурализации спортсменов. Лично я к этому отношусь отрицательно. Я думаю, что в национальной сборной любого вида спорта должны выступать люди, родившиеся и выросшие на этой земле. Выходя на игру, понимать, что ты играешь за свою страну, людей, которые живут в этой стране, а не выходить на игру, как на работу. Это совсем разные вещи, разная мотивация. А мотивация, в любом деле, это главная причина успеха!





Хотя может я не прав и наши хоккейные школы еще вырастят хороших игроков. Последние годы я не особо внимательно следил за нашим хоккеем и не могу знать тенденции его развития, хотя моя любимая национальная сборная с самого детства была именно хоккейная. Наверное, период ухода из нее моего кумира на все времена Андрея Мезина и стал отправной точкой к потере внимания к беларусскому хоккею.





Сейчас я сам регулярно играю в хоккей, играю для души, для удовольствия! Это была моя давняя мечта, но пока я был профессиональным футболистом, то не мог себе позволить рисковать своим здоровьем, а сейчас радуюсь каждой возможности выйти на лед», – написал Януш.



