МАЗ выпустил токены своей спортивной команды
ОАО «МАЗ» выпустило токены спортивной команды «МАЗ-СпортАвто», занимающей второе место в мировом рейтинге автоспорта. Доход по ним не облагается налогом, сообщили на предприятии.
Токены выпущены на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг «Банка БелВЭБ». Среди целей эмиссии – повысить интерес к спортивной команде и обеспечить альтернативное привлечение инвесторов.
Всего выпущено токенов на 2 млн долларов сроком на 2 года. Номинальная стоимость каждого – 100 долларов. Процентный доход составляет 6 процентов годовых и выплачивается ежемесячно.
Приобрести токены может любое физ- и юрлицо из числа резидентов Беларуси.
Команда «МАЗ-СпортАвто» сформирована в 2010 году для продвижения техники МАЗ как инновационного и качественного продукта, повышения узнаваемости марки на мировом уровне.
Также участие команды в международных соревнованиях способствует формированию имиджа Беларуси как страны со значительным научно-техническим и конструкторским потенциалом.
Сейчас «МАЗ-СпортАвто» занимает почетное второе место в общем мировом зачете по автоспорту, а бренд и продукция МАЗ известна более чем в 190 странах мира.
09:11 28/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение