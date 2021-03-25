МАЗ выпустил токены своей спортивной команды









Токены выпущены на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг «Банка БелВЭБ». Среди целей эмиссии – повысить интерес к спортивной команде и обеспечить альтернативное привлечение инвесторов.





Всего выпущено токенов на 2 млн долларов сроком на 2 года. Номинальная стоимость каждого – 100 долларов. Процентный доход составляет 6 процентов годовых и выплачивается ежемесячно.





Приобрести токены может любое физ- и юрлицо из числа резидентов Беларуси.





Команда «МАЗ-СпортАвто» сформирована в 2010 году для продвижения техники МАЗ как инновационного и качественного продукта, повышения узнаваемости марки на мировом уровне.





Также участие команды в международных соревнованиях способствует формированию имиджа Беларуси как страны со значительным научно-техническим и конструкторским потенциалом.





Сейчас «МАЗ-СпортАвто» занимает почетное второе место в общем мировом зачете по автоспорту, а бренд и продукция МАЗ известна более чем в 190 странах мира.