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МАЗ выпустил токены своей спортивной команды

ОАО «МАЗ» выпустило токены спортивной команды «МАЗ-СпортАвто», занимающей второе место в мировом рейтинге автоспорта. Доход по ним не облагается налогом, сообщили на предприятии.



Токены выпущены на криптоплатформе Finstore.by, входящей в холдинг «Банка БелВЭБ». Среди целей эмиссии – повысить интерес к спортивной команде и обеспечить альтернативное привлечение инвесторов.

Всего выпущено токенов на 2 млн долларов сроком на 2 года. Номинальная стоимость каждого – 100 долларов. Процентный доход составляет 6 процентов годовых и выплачивается ежемесячно.

Приобрести токены может любое физ- и юрлицо из числа резидентов Беларуси.

Команда «МАЗ-СпортАвто» сформирована в 2010 году для продвижения техники МАЗ как инновационного и качественного продукта, повышения узнаваемости марки на мировом уровне.

Также участие команды в международных соревнованиях способствует формированию имиджа Беларуси как страны со значительным научно-техническим и конструкторским потенциалом.

Сейчас «МАЗ-СпортАвто» занимает почетное второе место в общем мировом зачете по автоспорту, а бренд и продукция МАЗ известна более чем в 190 странах мира.
Belmir.by
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