Япония хочет сократить число официальных гостей Олимпиады

Власти Японии хотят наполовину сократить число лиц, сопровождающих спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио, сообщает Sputnik со ссылкой на агентство Kyodo.





Это означает, что, если на Игры изначально планировалось прибытие 30 тысяч спортсменов (11 тысяч на Олимпиаду, 4 тысячи на Паралимпиаду, плюс руководство спортивных делегаций) и 60 тысяч сопровождающих, то теперь число сопровождающих лиц будет сокращено вдвое.





Власти Японии хотят заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК) и ограничить даже количество членов "олимпийской семьи", пользовавшихся привилегиями при аккредитации. На Играх должны быть только те, кто непосредственно связан с участием спортсменов в соревнованиях.





Что касается самих атлетов, то они будут заезжать в Олимпийскую деревню лишь за несколько дней до своего старта и уезжать из Японии практически сразу же после завершения состязаний по своему виду спорта. Экскурсии, походы по магазинам и ресторанам под запретом.





Правила COVID-безопасности





Оргкомитет "Токио-2020" согласовал с МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены.





Организаторы также просят болельщиков не поддерживать спортсменов кричалками, а ограничиться аплодисментами. Эта мера предусмотрена в виду того, что коронавирус передается воздушно-капельным путем.





Всех участников Олимпиады обяжут использовать специально разработанное мобильное приложение. С помощью него организаторы будут отслеживать социальные контакты пользователей, а также следить за состоянием их здоровья - температурой тела и наличием симптомов коронавируса.





Участники Олимпиады должны будут сдать минимум три теста за весь период пребывания на ОИ в Токио.





Усиление мер безопасности вызвано опасениями японских властей из-за пандемии коронавируса, а также в связи появлением новых мутаций.





Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.















