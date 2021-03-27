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Япония хочет сократить число официальных гостей Олимпиады

На Играх должны присутствовать только те, кто непосредственно связан с участием спортсменов в соревнованиях.

Япония хочет сократить число официальных гостей Олимпиады
© REUTERS / ISSEI KATO
Власти Японии хотят наполовину сократить число лиц, сопровождающих спортсменов на Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио, сообщает Sputnik со ссылкой  на агентство Kyodo.

Это означает, что, если на Игры изначально планировалось прибытие 30 тысяч спортсменов (11 тысяч на Олимпиаду, 4 тысячи на Паралимпиаду, плюс руководство спортивных делегаций) и 60 тысяч сопровождающих, то теперь число сопровождающих лиц будет сокращено вдвое.

Власти Японии хотят заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК) и ограничить даже количество членов "олимпийской семьи", пользовавшихся привилегиями при аккредитации. На Играх должны быть только те, кто непосредственно связан с участием спортсменов в соревнованиях.

Что касается самих атлетов, то они будут заезжать в Олимпийскую деревню лишь за несколько дней до своего старта и уезжать из Японии практически сразу же после завершения состязаний по своему виду спорта. Экскурсии, походы по магазинам и ресторанам под запретом.

Правила COVID-безопасности


Оргкомитет "Токио-2020" согласовал с МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК) решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Средства, потраченные ими на билеты, будут возвращены.

Организаторы также просят болельщиков не поддерживать спортсменов кричалками, а ограничиться аплодисментами. Эта мера предусмотрена в виду того, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. 

Всех участников Олимпиады обяжут использовать специально разработанное мобильное приложение. С помощью него организаторы будут отслеживать социальные контакты пользователей, а также следить за состоянием их здоровья - температурой тела и наличием симптомов коронавируса.

Участники Олимпиады должны будут сдать минимум три теста за весь период пребывания на ОИ в Токио.

Усиление мер безопасности вызвано опасениями японских властей из-за пандемии коронавируса, а также в связи появлением новых мутаций.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
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