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Команда Мархеля стартует в отборе на ЧМ-2022 по футболу матчем против Эстонии

27 марта Национальная сборная Беларуси по футболу начинает отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года.

Михаил Мархель / pressball.by

На стадионе "Динамо" в Минске команда Михаиля Мархеля принимает сборную Эстонии. Начало игры — в 20:00, сообщает Еврорадио.

В отборочном турнире наша команда играет в группе Е. Кроме Эстонии, ее соперниками станут сборные Бельгии, Чехии и Уэльса.
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