Команда Мархеля стартует в отборе на ЧМ-2022 по футболу матчем против Эстонии
27 марта Национальная сборная Беларуси по футболу начинает отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года.
Михаил Мархель / pressball.by
На стадионе "Динамо" в Минске команда Михаиля Мархеля принимает сборную Эстонии. Начало игры — в 20:00, сообщает Еврорадио.
В отборочном турнире наша команда играет в группе Е. Кроме Эстонии, ее соперниками станут сборные Бельгии, Чехии и Уэльса.
15:40 27/03/2021
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