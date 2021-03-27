Блогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт игрока с "Крумкачамі"
Известный журналист и блогер Александр Ивулин подписал профессиональный контракт игрока с "Крумкачамі" (Д2).
29 марта новичок отправится с командой на сборы в Тихиничи.
Ивулин родился 10 августа 1992 года в Орше. Занимался футболом, выпускник оршанской СДЮШОР-2. Выступал за команду "Орша-2" в чемпионате Витебской области. Окончил Институт журналистики БГУ, выступал за команду вуза с 2012 по 2017 год, был капитаном. Журналист интернет-портала "Трибуна" и автор видеоблога "ЧестнОК". Сотрудничество Александра с "Крумкачамi" — часть нового масштабного проекта, сообщает пресс-служба "воронов".
Источник: Прессбол
15:22 27/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение