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Директор брестского «Динамо» Николайчук: «Реорганизация только началась. Формируется европейская структура клуба»

Директор брестского «Динамо» Эрнест Николайчук рассказал о положении дел в команде.


- Какие изменения произошли в структуре клуба?

– Реорганизация клуба только началась. Можно сказать, что мы в начале пути, но уже сделали такую большую вещь, как присоединение к клубу Центра олимпийского резерва по футболу. Мы также перебрались в свой дом – ОСК «Брестский». Формируется европейская структура клуба, когда во главе стоит команда, под которой спортивная школа и база. Мы в начале пути, но, думаю, что все получится.

- Как решен вопрос с финансированием?

– Начало положено. Есть бюджетная часть финансирования, которая положена городом и областью. Футболисты регулярно получают фиксированную часть зарплаты, которая положена бюджетом.

Дальше уже работа нас, спортивных менеджеров и клуба, по поиску спонсоров и зарабатыванию денег. Сейчас эта возможность есть, так как в собственности появился стадион, гостиница, кафе. Есть крытый манеж, который тоже используется для аренды. Плюс стадион «Юность» на улице Ленинградской и стадион ЦОР на Высокой. Это все довольно большая инфраструктура, которая позволяет заработать. Эти деньги будут использоваться не только на главную команду, но и на детские составы.

- Какое значение имеет сохранение прежнего тренерского штаба?

– Тренерский штаб полностью сформирован из воспитанников местного футбола. По инициативе руководства города и клуба, чтобы тренеры могли чувствовать себя увереннее и формировать команду на перспективу, они подписали контракты на два года. Для них это определенный аванс и знак доверия со стороны города и области. Клуб очень точечно участвует в комплектации команды и доверяет тренерам. Думаю, они нас не подведут, – сказал Николайчук в эфире «Беларусь 5». 
Источник: Трибуна
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