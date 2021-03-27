Падин и Смольский о плюсах, минусах и позитивном примере Алимбековой

В прошлый уик-энд в шведском Эстерсунде завершился розыгрыш Кубка мира, по чьим итогам всем сестрам раздалось по серьгам, а самые успешные братья по биатлону оказались одарены перстнями. Читай, малыми и большими Хрустальными глобусами, что есть наиболее ценные и желанные трофеи от IBU.





Однако, как утверждает колумнист Sputnik Руслан Васильев, биатлонная жизнь еще не замерла, ее дыхание продолжает чувствоваться. Что очень правильно, особенно если прислушаться к мнению болельщика Антона Чехова: "Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай".





Так вот: стреляющие лыжники не бездельничают после Эстерсунда - отнюдь! В ряде стран – например, Швеции и Франции, проходят с участием всей элиты, национальные чемпионаты. В России на малой биатлонной родине белорусской суперстар Дарьи Домрачевой – Ханты-Мансийске, главное внутреннее соревнование начнется только 31 марта двумя спринтерскими гонками. Сейчас идет подготовка.





Сапожники без сапог





В свою очередь белорусские биатлонисты уже неделю находятся на сборе в австрийском Рамзау, где под присмотром наставника женской сборной Райни Гесвайнера проводят так называемую "закатку". Ее суть – плавный выход из-под соревновательной нагрузки и психологического прессинга. В тренировочной программе лыжные забеги, которые сменяются спусками с гор, что дает эмоциональную разрядку. Но не только. О заточке горнолыжной техники тоже никто в альпийских условиях не забывает. Это очень актуальная тема.





Причем важно отметить следующее немаловажное обстоятельство: если бы кто-нибудь из наших биатлонистов вдруг захотел бы заняться холостым тренажем или пострелять по мишеням, то данное желание никак не осуществимо. Не потому, что стрельбище в Рамзау, на котором белорусы много поработали за последние пять месяцев, закрыто.





Просто белорусские винтовки совершенно точно завершили сезон-2020/2021. Под присмотром старшего тренера мужской сборной Беларуси Андрея Падина они отбыли в Раубичи прямо из Эстерсунда. Так, что в Рамзау наши стреляющие лыжники, в какой-то мере являются сапожниками без сапог. Но для "закатки" - это и хорошо. Пусть соскучатся по "боевым подругам", чтобы с окрепшими силами и обновленными эмоциями готовиться к олимпийскому сезону. Ведь отпускной апрель пробежит в мгновение ока, а может еще быстрее.





Пока же итоги сезона мужской сборной Беларуси, благо ее наставник Андрей Падин, и ее капитан Антон Смольский благосклонно отозвались на просьбу поделиться своими аналитическими размышлениями.





Антон Смольский: улучшить стрельбу





Сразу признаюсь, что ожидал от нашего капитана более ярких прорывов, как минимум в отдельных гонках. Считаю, что потенциал Антона уже нынче позволял ему стабильно прописаться в топ-15, подчас заезжая, как говорят биатлонисты, в десятку сильнейших.





Но получилось так, как получилось. Смольский стал лучшим в белорусской сборной, но обосновался на 26-м месте общего зачета КМ, весьма досадном, ибо IBU особо привечает топ-25, предоставляя специальные финансовые преференции. Тем не менее, минувший сезон необходимо занести Антону в актив. Во-первых, Смольский понял, что способен на многое. В нескольких эстафетах белорусский лидер был великолепен.





Во-вторых, все, что мешает его прорывам в топ-10 нынче прекрасно известно. Диагностика состоялась. И те же "горизонтальные колебания" при стрельбе лежа реально приструнить за месяцы межсезонья-2021.





Наконец, в-третьих, в моральном плане Смольский умеет держать удар. Антон верит в себя, что болельщики должны понять из его риторики: "Прежде всего, о заключительном этапе в Эстерсунде: я остался, удовлетворен результатом. Провел три стабильных гонки – в топ-20. Непростые погодные условия, разумеется, внесли существенные коррективы в процент попадания. Так же чувствовалась усталость в конце сезона: сил от этапа к этапу, от старта к старту оставалось все меньше и меньше. Но благодаря прекрасной работе сервисной бригаде в Эстерсунде эти факторы удалось компенсировать. Лыжи были в помощь - работали отлично.





Теперь обобщения. Сезон получился очень сложным и непредсказуемым. Первое что хочется отметить - хорошее физическое состояние. Не в каком-нибудь отдельном месяце, а на протяжении всего сезона. Конечно, без локального западения скорости дело не обошлось, но все было планово, а не с бухты-барахты. Благодаря качественной и очень сложной пахоте в межсезонье организм адекватно реагировал на ежедневные старты.





Однако в нашей летней подготовке обнаружились и минусы, которые от белорусской команды не зависели. Из-за ковидной пандемии нам не удалось поработать летом в среднегорье, а это важнейший элемент. Ведь почти все главные старты проходят на высоте. Та же китайская Олимпиада – почти 1700 метров.





Еще один неудовлетворительный нюанс - стрелковый компонент. Моя снайперская статистика пока не соответствует высоким требованиям Кубка мира. Поэтому уделю в грядущее межсезонье стрельбе максимальное внимание.





Биатлон – это эмоции. Их было с лихвой, каждый день разные. Но непредсказуемость и привлекает болельщиков. Для мужской команды был очень важен женский пример Динары Алимбековой, чьи успехи еще в ноябре мотивировали и нас на достижение своих целей. Она – молодец! Своим примером доказала, что все в наших руках, чем оказала неоценимую поддержку всем белорусским биатлонистам.





Обязательно отмечу качественную работу всего коллектива в национальной команде. Огромная благодарность каждому! А сейчас уже, конечно, очень хочется домой. Должны отправиться в Минск 30 марта. Заедем в Раубичи, где 1 апреля сделаем тест на тредбане. Уже потом - долгожданный месяц релакса, с облегченной тренировочной программой".





Андрей Падин: есть оптимизм!





Старший тренер наших мужчин так же стартовал в нашем общении с анализа выступления Смольского в масс-старте Эстерсунда: "Антон, наконец-то, пробился в элитную гонку, и провел ее великолепно! При весьма сложных ветровых условиях, на самом финише насыщенного соревновательного сезона раскрыл свою боеспособность. Отсюда и неплохой результат – 19-е место. Так же отмечу хорошую скорость на дистанции и заключительном круге. Естественно, Смольский мог бы оказаться еще более высоко, но с учетом четырех штрафных кругов – и это успешный результат!





Так, что сезон завершился на оптимистической ноте. Во-первых, смогли сохранить квоту из пяти спортсменов. Во-вторых, улучшили положение в Кубке наций по сравнению с прошлым сезоном. Хоть на одно место, но подросли. В-третьих, провели сезон ровно. Да, к сожалению, без ярких всплесков, но и без глубоких падений в результатах. Тем не менее, многие установили личные рекорды в Кубке мира.





В-четвертых, избежали травм и болезней – фактически все спортсмены приняли участие во всех возможных гонках. Эпизод с невыходом на старт спринта в Эстерсунде Лобастова – у Никиты возникли стоматологические проблемы, единственное исключение.





В-пятых, и это, скорее всего, наиважнейшее, спортсмены поверили в свои силы, наличие потенциала. Теперь при дальнейшей тщательной профессиональной подготовке они будут более мотивированы, а, значит, еще приблизятся к тому, чтобы на равных конкурировать с лидерами.





Прогресс действительно очевиден: в скорости мы улучшили показатели весьма существенно. В стрельбе тоже появилась стабильность, но ее качество пока оставляет желать лучшего, ибо все еще не всегда сопоставима с лидерскими образчиками. Поэтому одной из приоритетных задач межсезонья-2021 будет улучшение стрелковой составляющей при сохранении стабильности.





В принципе, минувший сезон указал ряд моментов, на которые стоит обратить повышенное внимание. Если все учтем, а, учтя, исправим, то сможем, плодотворно потрудившись летом, показывать высокие результаты. Минимум - рядом с пьедесталом, максимум – покоряя его".











