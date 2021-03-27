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Соболенко и Мертенс проиграли в 1/16 парного разряда турнира в Майами

Теннисистки Арина Соболенко и Элизе Мертенс проиграли в матче 1/16 парного разряда турнира категории WTA 1000 в Майами с призовым фондом 3,2 млн долларов.


Фото instagram.com/sabalenka_aryna/

Белорусско-бельгийский дуэт проиграл в двух сетах румынско-немецкой паре в составе Симоны Халеп и Ангелики Кербер — 5:7, 5:7, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Напомним, что в 2019 г. А. Соболенко и Э. Мертенс выиграли в парном разряде аналогичного турнира.

Турнир в Майами завершится 3 апреля.
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