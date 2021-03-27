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Экс-чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры

Последний бой американец, которому в феврале исполнилось 48 лет, провел в 2008-м, тогда он проиграл филиппинцу Мэнни Пакьяо.

Экс-чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры
© AFP 2020 / BRAD BARKET
Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях и чемпион Олимпийских игр в Барселоне (1992) американец Оскар Де Ла Хойя, пишетSputnik, объявил о возобновлении карьеры. 


48-летний Де Ла Хойя завершил карьеру боксера в 2009 году.

"3 июля, я возвращаюсь", - заявил Де Ла Хойя.

СМИ пишут, что американец намерен провести несколько поединков. Первый бой запланирован в Техасе. Соперником Де Ла Хойи станет известный боец UFC, однако имя его держится в секрете.

Де Ла Хойя за свою боксерскую карьеру одержал 39 побед (30 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений.
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