Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях и чемпион Олимпийских игр в Барселоне (1992) американец Оскар Де Ла Хойя, пишет Sputnik, объявил о возобновлении карьеры.









48-летний Де Ла Хойя завершил карьеру боксера в 2009 году.





"3 июля, я возвращаюсь", - заявил Де Ла Хойя.





СМИ пишут, что американец намерен провести несколько поединков. Первый бой запланирован в Техасе. Соперником Де Ла Хойи станет известный боец UFC, однако имя его держится в секрете.





Де Ла Хойя за свою боксерскую карьеру одержал 39 побед (30 из них нокаутом) и потерпел шесть поражений.







