Впервые в истории россиянки заняли весь подиум на чемпионате мира по фигурному катанию
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию-2021.
Анна Щербакова одержала победу, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, Александра Трусова — бронзу.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Стокгольм, Швеция. Женщины
1. Анна Щербакова (ФФККР) — 233,17
2. Елизавета Туктамышева (ФФККР) — 220,46
3. Александра Трусова (ФФККР) — 217,20
Источник: Прессбол
10:39 27/03/2021
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