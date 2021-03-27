



Составлен план-прогноз результатов мужской национальной сборной Беларуси, пишет Трибуна, который предусматривает выход на чемпионат Европы-2028 с занятием 17-22 места.









В рейтинге сборных национальная команда к 2028 году должна находиться в топ 60 (56 место).









По плану-прогнозу концепции развития молодежная сборная Беларуси должна попасть в топ-4 ЧЕ-2027 и занять 8-10 место на ОИ-2028.



