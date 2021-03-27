Проспект Дзержинского / Виталий Зданевич





— За последние годы в столице кроме магистральной велодорожки созданы полосы для движения велосипедистов, в том числе — выделенные на тротуарах. Сейчас работаем над тем, чтобы соединить их в единую сеть, — объявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.





В Минском велосипедном обществе не считают количество и качество столичных велодорожек и велополос удовлетворительной для комфортного велодвижения. Дескать, пишет Еврорадио, спасибо, конечно, за то что провели линию посередине тротуара, определив, что одна из его частей — для велосипедистов. Но всё же хотелось бы более существенных шагов.





– На магистральных улицах велодорожки должны быть асфальтовые и физически обособлены от тротуара и проезжей части. На улицах с низкой интенсивностью автомобильного движения и его скоростью до 30 км/ч можно совмещать движение велосипедистов и автомобилистов: как показывает европейская практика, это безопасно. При низкой интенсивности пешеходного движения велодорожку резонно объединить с тротуаром.





К сожалению, пока в Беларуси при проектировании транспортной инфраструктуры не учитывается критерий интенсивности разных участников движения. Подавляющее большинство велодорожек — разметка на тротуаре, которая часто прерывается в самых опасных местах: например, на остановках общественного транспорта, где у велосипедистов возникают конфликты с пешеходами.





Фактически, до сих пор единственный удачный пример в Минске — городская велодорожка вдоль Свислочи. Но и там есть непродуманные места: на улице Янки Купалы дорожка прерывается. Также не очень приятно форсировать дуговые мостики через Свислочь с заездом и съездом на них под прямым углом. Тем не менее, дорожка переполнено, и к ней стоит присоединять новые городские веломаршруты.





Здесь возникает вопрос, насколько эффективно власть Минска распоряжается городским бюджетом. Известно, что в том же “Минск-Мире” коммуникации прокладывает город, а не застройщик — а это 30% стоимости строительства. На Третью линию метро выделили $1 млрд, на одну развязку 1-го кольца — $200 млн, а на продление велодорожки – всего $2 млн. Здесь стоит вводить партисипативный бюджет, чтобы граждане сами решали, что город должен строить за счёт их налогов.