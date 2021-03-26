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Одна из крупнейших прицефабрик страны ликвидирует гандбольный клуб, навязанный государством

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» (бренд «Ганна») ликвидирует один из непрофильных активов — ООО «Гандбольный клуб «Витебск-Ганна».


Это женский гандбольный клуб, пишет officelife.media, юрлицо которого было зарегистрировано в 2009 году в Витебске. О нем уже несколько лет ничего не слышно. Известно, что «Витебск-Ганна» участвовал в 24-м чемпионате страны (2015–2016 годы).

Спортивный ресурс «Трибуна» в 2014 году отнес «Витебск-Ганна» к самым бедным клубам страны. Тогда начались проблемы с зарплатой, а одна из игроков даже ушла работать в ретейл. ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» создавало клуб не добровольно, а, по данным «Трибуны», согласно разнарядке сверху. Кризис с финансами в клубе пришелся как раз на тот период, когда топ-менеджер птицефабрики Анна Шарейко (ныне — Норкус) была под следствием. В ее отсутствие предприятие тоже имело финансовые проблемы.
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