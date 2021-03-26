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Легендарный тренер Николай Козеко уже два месяца в больнице

Еще в январе у главного тренера сборной Беларуси по фристайлу был обнаружен коронавирус.

Легендарный тренер Николай Козеко уже два месяца в больнице
архивное фото
— Честно говоря, не думал, что из-за коронавируса можно попасть в больницу аж на два месяца, — рассказал Николай Иванович «Народной Воле». — Но факт остается фактом — именно столько мне пришлось пролежать в больничной палате. Очень тяжело протекала эта ковидная пневмония.

— Сейчас проходите реабилитацию?

— Сейчас я нахожусь уже в терапевтическом отделении, мне делают различные процедуры. Последствия коронавируса имеются и довольно серьезные. Восстановление проходит сложно, поэтому реабилитация, пожалуй, только начинается. И, думаю, будет продолжаться довольно долго.

— В больнице удавалось следить за выступлениями сборной Беларуси по фристайлу? Кстати, на недавнем чемпионате мира наши мужчины-фристайлисты показали худший за последние 30 лет результат, а команда вообще осталась без медалей…

— Следил, безусловно, и, к сожалению, говорить пока не о чем. Здесь нужен анализ и знание того, что происходило внутри команды.

— Многие такое неудачное выступление связывают с вашим отсутствием в сборной…

— Возможно, не без этого, хотя на самом деле трудно судить. Но было видно, что наработки у сборной были хорошие, но к главному старту команда подошла в разваленном состоянии.
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