Легендарный тренер Николай Козеко уже два месяца в больнице

— Честно говоря, не думал, что из-за коронавируса можно попасть в больницу аж на два месяца, — рассказал Николай Иванович « Народной Воле ». — Но факт остается фактом — именно столько мне пришлось пролежать в больничной палате. Очень тяжело протекала эта ковидная пневмония.





— Сейчас проходите реабилитацию?





— Сейчас я нахожусь уже в терапевтическом отделении, мне делают различные процедуры. Последствия коронавируса имеются и довольно серьезные. Восстановление проходит сложно, поэтому реабилитация, пожалуй, только начинается. И, думаю, будет продолжаться довольно долго.





— В больнице удавалось следить за выступлениями сборной Беларуси по фристайлу? Кстати, на недавнем чемпионате мира наши мужчины-фристайлисты показали худший за последние 30 лет результат, а команда вообще осталась без медалей…





— Следил, безусловно, и, к сожалению, говорить пока не о чем. Здесь нужен анализ и знание того, что происходило внутри команды.





— Многие такое неудачное выступление связывают с вашим отсутствием в сборной…





— Возможно, не без этого, хотя на самом деле трудно судить. Но было видно, что наработки у сборной были хорошие, но к главному старту команда подошла в разваленном состоянии.