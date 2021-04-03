Коронавирус меняет расписание в гандбольном чемпионате Беларуси

"В расписании чемпионата Беларуси снова изменения. Из-за коронавируса в нашей команде перенесены следующие матч:





СКА-Минск – РГУОР-Сборная-2002 с 31.03.2021 г. на 12.05.2021 г.

Кронон – СКА-Минск с 03.04.2021 г. на 11.04.2021 г.

СКА-Минск – Мешков Брест с 17.04.2021 г. на 18.04.2021 г", — говорится в сообщении официального сайта СКА.