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Коронавирус меняет расписание в гандбольном чемпионате Беларуси

Минский СКА уведомил о новых переносах матчей чемпионата Беларуси.

"В расписании чемпионата Беларуси снова изменения. Из-за коронавируса в нашей команде перенесены следующие матч:

СКА-Минск – РГУОР-Сборная-2002 с 31.03.2021 г. на 12.05.2021 г.
Кронон – СКА-Минск с 03.04.2021 г. на 11.04.2021 г.
СКА-Минск – Мешков Брест с 17.04.2021 г. на 18.04.2021 г", — говорится в сообщении официального сайта СКА.
Источник: pressball.by
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