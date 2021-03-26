"По данным телеграм-канала, Александр Еркин и Дмитрий Герман подозреваются в том, что обеспечивали нужный "тотал" в таймах, а также "будет ли пенальти". Попались они довольно глупо — по словам источников служба безопасности букмекерской конторы идентифицировала одного из игроков по лицу, после чего передала данные в РФС.





При этом под подозрением не только матчи с "Краснодаром" и "Сочи", но и с "Динамо". К слову, по словам источников в клубе, в организации нужных результатов подозреваются еще несколько футболистов. Среди них Зураб Гигашвили, Фахрод Васиев и Родион Сямук".



