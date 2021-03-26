— Я всегда очень любила выступать за сборную и даже с травмами приезжала на игры и сборы. С 2005 года я пропустила только один чемпионат мира — в 2010-м из-за надорванных ахиллов.





Для меня игры за нацкоманду всегда были гордостью. И это не просто пафосные слова. Как только несколько лет назад я стала капитаном, то всегда, где было возможно, представлялась как капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина (улыбается).





Мне было радостно и гордо стоять в обнимку со своими игроками, слушать гимн Беларуси, настраиваться на матч за страну. У меня даже сейчас побежали мурашки, когда вспоминаю…





Но теперь этих ощущений больше нет. Последний турнир, который я провела за сборную, проходил в Риге в феврале 2021 года. Мы играли квалификационные матчи на Европу-2021. И, честно говоря, мне было так обидно, что за последние полгода мне испортили ощущения от государственного гимна и красно-зеленого флага.





Сейчас эти символы не ассоциируются у меня ни с восторгом, ни с гордостью, ни с предвкушением, а лишь с террором, смертями людей и правовым дефолтом.





Вся радость, которую я испытывала раньше, испарилась за считаные дни в августе 2020-го. В Риге я все так же понимала, что я капитан национальной команды, но гордости больше не было…





Перед тем как публично объявить о завершении карьеры в сборной, я позвонила родителям и рассказала, что контракт на моих условиях со мной не продлили и я буду отказываться от выступлений за нацкоманду. Мама с папой меня не отговаривали.





На самом деле мне повезло, что родители всегда за меня горой.





Мне до сих пор приходит много слов поддержки и благодарности в директ и в комментарии в инстаграм. Количество любви от белорусов — ни с чем не сравнимо, – сказала Снытина.