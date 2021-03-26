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Легенда жодинского "Торпедо": раньше на стадионе было два-три милиционера, а сейчас ОМОН трясет так, что один негатив

Известный в прошлом игрок и тренер жодинского "Торпедо" Александр Позняк в интервью корреспонденту "Прессбола" обратил внимание на те обстоятельства, которые препятствуют заполнению трибун в белорусском футболе.


- Что же случилось? Почему сейчас мы радуемся тысяче зрителей на арене?

- Возьмем для примера Жодино. Раньше в городе вариантов досуга было мало. Кинотеатр, Дом культуры — и все, наверное. Футбол был отдушиной, на стадион ходили семьями. На матчах не было большого количества милиционеров — два-три, не больше. И, знаете, обходилось без эксцессов, все спокойно. При этом зрителям не запрещалось выпить бокал пива или вина — никого не нужно было контролировать. А сейчас ОМОН трясет на осмотре так, что появляются только негативные эмоции, и у многих отбивает охоту приходить на стадион.
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