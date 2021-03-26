Удачный старт белорусского фигуриста в Стокгольме

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».





К. Милюков





Удачно стартовал и продолжит состязания в произвольной программе и белорусский одиночник, воспитанник казанской школы фигурного катания К. Милюков, в сезоне 2018/2019 выигравший первый этап Кубка России и на чемпионате страны ставший 6-м. Он квалифицировался с 16-го места, заработав 78,86 балла при 33 участниках.





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