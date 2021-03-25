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За участие в протестах августа 2020-го задержали 10 футбольных фанатов

За участие в протестах августа 2020-го задержали 10 футбольных фанатов. Это жители Молодечненского района в возрасте 18-42 лет. Их вычислили оперативники ГУБОПиК и местного уголовного розыска, сообщает пресс-служба МВД.


Фанаты в сцепке в августе 2020-го в Молодечно / Скриншот с видео​

По версии милиции, передает Еврорадио, 9 августа 2020 года фанаты стояли в сцепке на центральной площади Молодечно. Их называют "активными участниками околофутбольного фанатского движения", которые "придерживаются праворадикальных взглядов".

Всех задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания, признали подозреваемыми по уголовному делу "об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них".

С августа 2020-го по всей Беларуси были задержаны десятки, а возможно, и сотни футбольных фанатов, участвовавших в протестах против фальсификации выборов.
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