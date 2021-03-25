Криштиану Роналду останется в "Юве" до 2022-го. Он потребует усиления состава
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может остаться в клубе. Португалец отработает до конца свой контракт, истекающий летом 2022 года.
Тем не менее 36-летний игрок намерен предъявить определенные условия руководству "бьянконери". Роналду хочет, пишет Прессбол, чтобы состав "Ювентуса" был более конкурентоспособным, для чего попросит клуб о новых трансферах, передает sports.ru.
20:38 25/03/2021
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