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"Тамбов" отстранил от тренировок белоруса Дмитрия Германа, подозреваемого в игре на ставках

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что клуб отстранил двух футболистов команды, подозреваемых в игре на ставках.

"Позиция клуба в сложившейся ситуации достаточно простая. На данный момент мы не видим каких-либо юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших игроков. Верить в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям, не хотелось бы. Мы и не верим в это. Тем не менее чтобы оградить команду от негативного фона и всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу", — заявил Худяков.

24 марта стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) заподозрил в игре на ставках двух футболистов "Тамбова", Дмитрия Германа и Александра Еркина. Сообщалось, что оба игрока были вызваны в РФС. По информации sport-express.ru, подозрения возникли по итогам матчей с "Краснодаром" и "Сочи".
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