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Царское возвращение: Левченко после двух лет простоя из-за травм дебютировала победой

Она выбрала 20-ый номер как знак солидарности с беларусами.

Царское возвращение: Левченко после двух лет простоя из-за травм дебютировала победой
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Последние несколько лет в жизни Елены Левченко выдались непростыми. Зимой 2019-го беларусская центровая вместе с «Сычуань Уэллс» не смогла выйти в плей-офф чемпионата Китая и отправилась завершать тот сезон в Ливан. 

В составе местного «Хоменетмена» она выиграла Кубок страны, после чего уверенно отправилась за чемпионским титулом, но во второй игре мартовской финальной серии получила травму – без Левченко клуб раскис и упустил золото.

От того повреждения Елена смогла восстановиться и уже осенью была готова помогать сборной Беларуси, но из «националки» ее без предупреждения и очень мутно убрали – по словам спортсменки, «федерация попользовалась ею и бросила». 

После этого скандала Левченко решила наконец плотнее заняться здоровьем – разобраться с накопившимися за карьеру болячками. Но прошлогодние события в Беларуси спокойному восстановлению не способствовали: баскетболистка не смирилась с беззаконием и насилием со стороны удерживающих власть и стала одним из главных лиц спортивного протеста. 

В сентябре режим отомстил ей за это – Левченко задержали в аэропорту (улететь она собиралась как раз-таки для восстановления от травм) и арестовали на 15 суток, которые Елена провела в ужасных условиях.

Но даже это не сломало центровую – выйдя на свободу, она смогла физически и морально восстановиться и в январе нынешнего года подписала контракт с «Панатинаикосом»

Дебют беларуски в составе одного из сильнейших греческих клубов долго откладывался из-за ковидной паузы в чемпионате, но 24 марта команда вместе с Левченко наконец вышла на паркет. 

Перед игрой против «Эсперидеса» Елена рассказала, под каким номером будет выступать за «Пао» – свой выбор она сделала «в знак солидарности с беларуским народом и со всеми заключенными, которые сейчас находятся в тюрьмах, с теми, кто продолжает бороться за свободу».

На площадку беларуска вышла в стартовой пятерке – выиграла стартовое вбрасывание и привычно начала доминировать на обоих щитах. В итоге матч завершился убедительной победой «Пао» со счетом 64:46, а Левченко выдала мощный индивидуальный перфоманс:

После двух лет вне игры смогла провести на паркете 27 минут из 40 возможных;
Набрала 13 очков – пятая часть от всего набранного командой, а обойти ее смогли только две одноклубницы-американки (у них 14 и 16 баллов);

Добавила к этому еще 8 подборов – до дабл-дабла не хватило совсем немного.
Так что дебют вышел очень достойным!

После матча многие беларусы были очень рады за Левченко и написали ей в соцсетях сотни комментариев с поздравлениями. 

Поддержали Елену и коллеги из Свободного объединения спортсменов Беларуси – многие из них писали баскетболистке приятные слова до, во время и после дебютного матча за «Пао». 

Конечно, сделала это давняя подруга Левченко по сборной Екатерина Снытина, главный идейный вдохновитель SOS_BY и тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев, призер Олимпиады Андрей Кравченко, первым подписавший письмо спортсменов за честные выборы, титулованный боец Иван Ганин, экс-кипер футбольной сборной Василий Хомутовский.
Трибуна
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