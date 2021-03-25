



Удерживающие в стране власть напряглись в ожидании массовых акций протеста. При этом какие-либо мероприятия в честь Дня Воли фактически запрещены.





Чиновники, остающиеся на стороне режима Лукашенко, активно пытаются не допустить обильного выхода людей на улицы. Например, в школах на 25 марта активно ставятся родительские собрания, госпредприятия отказывают людям в законных отгулах на четверг и даже не дают отпуск за свой счет.





Не осталось в стороне и Министерство спорта и туризма. Чтобы на День Воли попало как можно меньше людей, представляющих отрасль, принято решение провести массовые спортивные мероприятия и комплексную уборку на территории центра олимпийской подготовки «Стайки».





К работам будут привлечены как проходящие на базе сборы атлеты вместе с тренерами, так и простые работники центра. До вечера ни один человек не может покинуть территорию РЦОП, даже если у него имеется в этом какая-то острая необходимость.





Трибуна » рассказывает об изящной придумке спортивных чиновников.





Что запланировано на четверг в «Стайках»?

О планах министерства спорта провести 25 марта мероприятия, чтобы занять работников олимпийского центра «Стайки» и атлетов, проходящих там сборы, стало известно еще на прошлой неделе.





19 марта министр Сергей Ковальчук провел совещание, на котором поручил всем руководителям подчиненных организаций устроить на своих базах 25 числа спортивно-массовые мероприятия с привлечением спортсменов и работников организаций. Разработанные планы следовало предоставить на согласование в Минспорта не позднее 22 марта.





К слову, подобные совещания – с руководителями подчиненных министерству организаций – проводятся еженедельно по пятницам. Однако, по информации «Трибуны», в этот раз Ковальчук намерен встретиться с функционерами на день раньше – в четверг утром. Совпадение?





В распоряжении «Трибуны» оказался план мероприятий, которые должны пройти 25 марта в спорткомплексе «Стайки». Если коротко, займут всех, работу найдут для каждого.





Запланированы проведение матчей по мини-футболу, волейболу и другим видам спорта, на территории базы устроят образовательный антидопинговый семинар под руководством специалистов НАДА.





Людей привлекут к комплексной уборке рабочих мест, производственных помещений, к наведению порядка в лесу. Намечено и «разрыхление снега для более быстрого таяния с применением техники». Естественно, определены и те, кто будет отвечать за проведение того или иного мероприятия.





«Я не удивился – все в стиле наших чиновников»

Мы попытались узнать подробнее, что творится накануне Дня воли в самих «Стайках» и что будет там в четверг. В феврале РЦОП возглавил Сергей Хмельков, некогда работавший на малой родине Лукашенко в Шкловском районе начальником отдела спорта и туризма.





Ему поступило распоряжение сверху: 25 марта никого не выпускать с территории РЦОП даже по уважительной причине. Об этом на условиях анонимности «Трибуне» рассказал человек, имеющий непосредственное отношение к спорткомплексу «Стайки».





– Надо сказать, что тут на политические темы люди стараются не говорить, хотя, насколько знаю, большая часть коллектива настроена оппозиционно. А вот директор центра Сергей Васильевич Хмельков (возглавил РЦОП в феврале 2021 года, до этого руководил центром олимпийской подготовки по гребным видам спорта – Tribuna.com) полностью за нынешний режим, подписал провластное письмо. Он совсем недавно занял пост и сразу сказал, что, грубо говоря, лишь благодаря партии у нас есть то, что мы имеем сейчас.





А так, как я уже сказал, в коллективе много людей, желающих перемен, только они лишний раз не высказывают свою точку зрения. Есть, конечно, и ябатьки, но и они особо не выделяются.





– Директор в курсе настроений коллектива, может, проводит какие-то идеологические беседы?





– Таких бесед нет, но известно, что многие работники РЦОП подписали письмо против насилия и за честные выборы, и все равно остались работать в «Стайках». Естественно, директор знает фамилии подписантов. Да и стукачей сейчас много, к сожалению, даже тут люди стучат друг на друга. Говорят, на территории комплекса немало тех, кто докладывает начальству о том, что происходит в коллективе, кто и о чем общается.





– Как известно, сейчас всех сотрудников РЦОП, спортсменов и тренеров, проводящих сборы в «Стайках», пытаются привлечь к активной работе именно 25 марта, чтобы никто не участвовал в Дне воли.





– Несколько дней назад руководству РЦОП и, соответственно, работникам, спортсменам и тренерам был доведен план работы центра в четверг 25 марта. Всех, грубо говоря, решили закрыть на базе за городом. Придумали какой-то спортивный праздник, соревнования.





– К тому же еще предстоит убирать территорию и снег, которого практически не осталось.





– В лесу он, может, и есть, но не вижу никакого смысла его убирать. А вообще, думаю, те, кто не будет бегать с мячиком, будет ходить с инструментами, лопатами, убирать территорию. Ну или привлекут к чему-нибудь другому, лишь бы люди были заняты.





В общем, и спортсмены, которые проходят тут сборы, и их тренеры – абсолютно всех займут. Сколько сейчас человек вместе с работниками РЦОП в «Стайках», я не знаю, но достаточное количество. Так как соревнований за границей немного, то атлеты в основном сидят в «Стайках».





И всех в четверг – под ключ, за забор. Если же не найдут занятия для человека, то он, грубо говоря, будет просто бродить по территории базы, потому что уехать не получится, нужно быть под присмотром.





– Чиновники или министр спорта собирается приезжать?





– Не слышал об этом ничего, если честно. Но когда в РЦОП пришло письмо, удивления это не вызвало. Все в стиле наших чиновников.





– Как люди отреагировали на появление такого расписания?





– Вы знаете, спокойно. Посмеялись – и все на этом, приняли как что-то неизбежное. Каждый понимает, что нужна очень-очень веская причина, чтобы не поехать в четверг в РЦОП, то есть отпроситься с работы. Да и разрешат ли?..





Даже в обычные дни просто так из «Стаек» не выехать. Директор запретил уезжать без очень веской причины за территорию – якобы ради предупреждения распространения коронавируса. Ну а 25 марта – так это вообще особенный день, никаких отлучек, никаких заявлений.





РЦОП стал такой закрытой территорией, куда не попасть без пропуска и откуда не уехать без ведома руководства. Около центра есть еще деревня Стайки, и ее жители раньше ходили через базу на остановку. С недавних пор – всё, только в обход или на другую остановку.





– Интересная ситуация.





– Раньше «Стайками» руководил Николай Викторович Палазник, но осенью ему не продлили контракт. После одного случая было очевидно, что все этим и обернется.





16 августа был большой марш в Минске, в тот же день проходил провластный митинг, куда приезжал Лукашенко. Так вот, на этот митинг привлекали людей из государственных организаций.





Но что касается «Стаек», то никто от нас не пошел, да и вообще сообщений о том, что нужно быть на площади Независимости, никто из работников РЦОП не получал, хотя мы были в курсе, что работников других учреждений активно собирают.





Как оказалось, в субботу вечером министр спорта Сергей Ковальчук позвонил Палазнику, и тот сказал, что никто из «Стаек» не пойдет на провластный митинг, мол, желающих нет. После этого директора начали прессовать и в итоге не продлили с ним контракт.