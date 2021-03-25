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На матч Беларусь — Гондурас пришли 425 человек. С красно-зелеными флагами

На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.

Некоторые болельщики были с красно-зелёными флагами / Скриншот с видео "Беларусь 5"

На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек, пишет euroradio.fm. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.

Белорусская сборная занимает в рейтинге FIFA 88-е место, Гондурас — 64-е.

27 марта сборная Беларуси домашним матчем с эстонцами стартует в отборе чемпионата мира.
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