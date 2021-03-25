На матч Беларусь — Гондурас пришли 425 человек. С красно-зелеными флагами

На матч футбольных сборных Беларуси и Гондураса пришли 425 человек. Это был товарищеский поединок, он прошёл в среду в Жодино. Была зафиксирована ничья 1:1.