Елена Левченко вернулась в баскетбол под №20 — в честь 2020 года









В конце января Левченко подписала контракт с одним из лучших клубов Греции — афинским «Панатинаикосом».





Возобновление прерванного еще в прошлом году чемпионата затягивалось из-за коронавируса, но сегодня «Панатинаикос» вновь вышел на площадку. И команда одержала уверенную победу над «Эсперидес Каллиотеас» — 64:46.





Весомый вклад в победу внесла и Левченко. Белорусская центровая вышла в стартовой пятерке и провела на площадке более 27 минут. За это время она набрала 13 очков и сделала 8 подборов.





После четырех туров у «Панатинаикоса» три победы, что позволяет команде располагаться в верхней части турнирной таблицы.





Отметим, что Елена Левченко вышла на площадку под номером 20. Свой выбор баскетболистка объяснила следующим образом.





«В 2020 году мы стали нацией и объединились, в 2020 году народ Беларуси встал на защиту правды и своих прав! В знак солидарности с моим белорусским народом и со всеми заключенными, которые сейчас находятся в тюрьмах, с теми, кто продолжает бороться за свободу — я с вами, а вы со мной», — написала Левченко на своей странице в Instagram.





Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.





Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах. В октябре она отсидела 15 суток на Окрестина.



