Источник: Анатолий Байдачный после 9-летнего перерыва возобновит тренерскую деятельность. Он возглавит "Арарат-Армению"
68-летний специалист Анатолий Байдачный станет главным тренером "Арарат-Армении".
Об этом стало известно Sport24.ru.
"Арарат-Армения" — действующий победитель армянской премьер-лиги. В текущем сезоне команда идет на 3-м месте.
5 марта стало известно, что ереванский клуб расторг контракт с испанским тренером Давидом Кампаньей.
Последнее место работы Байдачного — "Ростов", который он возглавлял два месяца в 2012-м. До этого он тренировал "Факел", "Терек", "Ростсельмаш", "Черноморец", "Жемчужину", сборную Беларуси.
21:53 24/03/2021
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