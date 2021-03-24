







Об этом стало известно Sport24.ru.





"Арарат-Армения" — действующий победитель армянской премьер-лиги. В текущем сезоне команда идет на 3-м месте.





5 марта стало известно, что ереванский клуб расторг контракт с испанским тренером Давидом Кампаньей.





Последнее место работы Байдачного — "Ростов", который он возглавлял два месяца в 2012-м. До этого он тренировал "Факел", "Терек", "Ростсельмаш", "Черноморец", "Жемчужину", сборную Беларуси.











