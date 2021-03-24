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Олег Знарок покинул пост главного тренера "Спартака"

"Спартак" в официальном Twitter объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера. Со специалистом и его тренерским штабом решено не продлевать контракт.


Бывший главный тренер сборной России возглавил "Спартак" 29 апреля 2019 года. В сезоне-2019/20 красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции КХЛ и уступили в первом раунде московскому "Динамо" (2-4), пишет Прессбол. Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 "Спартак" стал восьмым на "Западе" и уступил в четвертьфинале конференции ЦСКА (0-4).

Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно
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