Олег Знарок покинул пост главного тренера "Спартака"





Бывший главный тренер сборной России возглавил "Спартак" 29 апреля 2019 года. В сезоне-2019/20 красно-белые заняли четвертое место в Западной конференции КХЛ и уступили в первом раунде московскому "Динамо" (2-4), пишет Прессбол. Кубок Гагарина не был разыгран из-за пандемии коронавируса.





В сезоне-2020/21 "Спартак" стал восьмым на "Западе" и уступил в четвертьфинале конференции ЦСКА (0-4).





Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно