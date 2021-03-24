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Крупнейший стадион Европы станет центром вакцинации от коронавируса

Домашний стадион Барселоны Камп Ноу станет центром вакцинации от коронавируса.



Соглашение о размещении на каталонском стадионе пункта вакцинации заключили президент Барселоны Жоан Лапорта и министр здравоохранения Каталонии Альба Верджес.

Стадион станет одним из семи пунктов в Каталонии, где будут прививать от COVID-19 местных жителей. Камп Ноу сможет принять людей на вакцинацию спустя несколько недель.

Министерство здравоохранения Каталонии рассчитывает вакцинировать 70% населения в кратчайшие сроки, достигнув показателя в 500 000 прививок в неделю.

4 апреля на Камп Ноу Барселона примет Реал Вальядолид в рамках 29-го тура испанской Примеры.
Sportarena.by
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