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Владимир Коноплев: до последней минуты не верилось, что злая болезнь победит. Томаж Чатер — герой

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев высказался по поводу смерти Томажа Чатера.


"До последней минуты не верилось, что злая болезнь может победить. В конце января проводили исполком, Томаж на нем выступал. Он, конечно, герой в этом плане. При общении с ним ты никогда не мог заподозрить, что у человека такая болезнь. К сожалению, что случилось, то случилось. Мы родных и близких не оставим в беде. Будем всячески помогать. И сделаем турнир памяти Томажа Чатера", — сказал Коноплев в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".
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