Азаренко о тренировках 4-летнего сына: Он любит теннис
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказал о теннисных тренировках своего 4-летнего сына Лео.
«Он вообще не хочет бить бэкхенд. Мне приходится его подкупать, чтобы он выполнял бэкхенды.
Это очень грустно, потому что я ему говорю, что у него очень хороший бэкхенд. Говорю: «Почему ты не хочешь? У твоей мамы очень хороший бэкхенд. Так что это у тебя в генах».
Он любит теннис. Его отец спрашивал у него, кем он хочет стать, и он ответил: «Хочу быть как мама». Я умилилась.
Для меня важно, что ему нравится играть, нравится получать удовольствие от тенниса».
Источник: tribuna.com
10:33 24/03/2021
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