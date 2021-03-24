Чемпионка мира по сноуборду погибла в результате схода лавины
Чемпионка мира в сноуборд-кроссе француженка Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины в Швейцарии. Эту информацию подтвердил олимпийский комитет Франции, который выразил соболезнования родным и близким погибшей.
40-летняя Помагальски участвовала в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов, где занимала 6-е место в параллельном гиганте. На ее счету золото чемпионата мира 1999 года и серебряная медаль мирового первенства-2003.
10:34 24/03/2021
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